Золотое тесто и пепперони из рубинов: сеть общепита выпустила кольцо в форме пиццы стоимостью 570 000 рублей

Акцентными деталями стали яркие рубины, имитирующие пепперони. «Бортик» и само изделие усыпано мелкими бриллиантами в более чем 1 карат. Компания полагает, что это идеальный способ признаться в чувствах в преддверии Дня всех влюбленных. «Как много романтичных историй началось с одного кусочка! Сколько свидания сопровождалось доставкой пиццы! Пицца создана для того, чтобы делиться ей с теми, кого мы любим. В этом году мы создали нечто особенное, что поможет сделать самое необычное предложение!» – цитирует сетевого директора по маркетингу Daily Mail.