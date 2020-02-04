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Золотое тесто и пепперони из рубинов: сеть общепита выпустила кольцо в форме пиццы стоимостью 570 000 рублей

Крупная международная сеть пиццерий выпустила эксклюзивное кольцо в форме кусочка пиццы. Вместо теста в драгоценном блюде мастера использовали желтое золото, а пепперони заменили рубинами.

Основа кольца выполнена в белом золоте, и на ней возвышается драгоценный кусочек пиццы из белого золота. Общий вес составляет 18 карат.

Акцентными деталями стали яркие рубины, имитирующие пепперони. «Бортик» и само изделие усыпано мелкими бриллиантами в более чем 1 карат. Компания полагает, что это идеальный способ признаться в чувствах в преддверии Дня всех влюбленных. «Как много романтичных историй началось с одного кусочка! Сколько свидания сопровождалось доставкой пиццы! Пицца создана для того, чтобы делиться ей с теми, кого мы любим. В этом году мы создали нечто особенное, что поможет сделать самое необычное предложение!» – цитирует сетевого директора по маркетингу Daily Mail.

Видео: Instagram

Обручальное кольцо, стоимость которого составляет более 570 000 рублей, компания решила разыграть между любителями пиццы. Поэтому запустила конкурс, предложив пофантазировать на тему идеального предложения с кольцом-пиццей в главной роли и записать идеи на видео.

Фото и видео: Instagram

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