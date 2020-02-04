Золотое тесто и пепперони из рубинов: сеть общепита выпустила кольцо в форме пиццы стоимостью 570 000 рублей
Основа кольца выполнена в белом золоте, и на ней возвышается драгоценный кусочек пиццы из белого золота. Общий вес составляет 18 карат.
Акцентными деталями стали яркие рубины, имитирующие пепперони. «Бортик» и само изделие усыпано мелкими бриллиантами в более чем 1 карат. Компания полагает, что это идеальный способ признаться в чувствах в преддверии Дня всех влюбленных. «Как много романтичных историй началось с одного кусочка! Сколько свидания сопровождалось доставкой пиццы! Пицца создана для того, чтобы делиться ей с теми, кого мы любим. В этом году мы создали нечто особенное, что поможет сделать самое необычное предложение!» – цитирует сетевого директора по маркетингу Daily Mail.
Обручальное кольцо, стоимость которого составляет более 570 000 рублей, компания решила разыграть между любителями пиццы. Поэтому запустила конкурс, предложив пофантазировать на тему идеального предложения с кольцом-пиццей в главной роли и записать идеи на видео.
Фото и видео: Instagram
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