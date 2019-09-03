Слишком взрослая: в Сети раскритиковали Кардашьян за золотой купальник и огромные серьги на дочери

Недавно Ким поделилась забавным кадром с отдыха, на котором она играет с дочерью. На Норт – слитный купальник золотистого цвета, неоновая юбка и аксессуар, явно позаимствованный у мамы, – крупные серьги-кольца до плеч.
Фото стало причиной критикой в адрес Кардашьян в Сети. Фолловеры посоветовали звезде одевать ребенка скромнее и в соответствии с ее возарстом. «Ким, как вы разрешаете своей дочери носить такие большие серьги…Она растет слишком быстро», «Вы не даете ребенку оставаться ребенком» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!