Золотистый бра и саронг с бахромой: Елена Перминова подчеркнула загар стильным образом в теплых тонах

Для пляжа Перминова составляет образы со всеми деталями средиземноморского шика и играет с фактурами. На ней – бра-халтер в оттенке золотистый металлик, который удачно рифмуется с горчичным саронгом (парео) с бахромой. Дополнили летний look актуальная плетеная сумка с деталями из коричневой кожи и простые белые вьетнамки. В качестве акцентов – массивные золотые украшения.
Фолловеры восхищаются стилем и прекрасной физической формой многодетной мамы. «Ваши пляжные образы просто мастхэв когда тоже собираешься на море», «Как можно совмещать роскошь, простоту, доброту, ум и естественность! Мой мотиватор, мой идеал!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!