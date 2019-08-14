Золотистый бра и саронг с бахромой: Елена Перминова подчеркнула загар стильным образом в теплых тонах

Для пляжа Перминова составляет образы со всеми деталями средиземноморского шика и играет с фактурами. На ней – бра-халтер в оттенке золотистый металлик, который удачно рифмуется с горчичным саронгом (парео) с бахромой. Дополнили летний look актуальная плетеная сумка с деталями из коричневой кожи и простые белые вьетнамки. В качестве акцентов – массивные золотые украшения.