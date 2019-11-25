Золотистые «рожки» и полосатая пижама: Наталья Водянова показала забавный домашний образ

«Дорогой Дедушка Мороз, а можно пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела» – прокомментировала публикацию многодетная мама. Пользователи оценили домашний look Водяновой: «Пижама – класс!», «Какая вы чудесная», «До чего же вы, Наталья, хорошая! И внутри, и снаружи», «Какой чудесный грациозный олень», «Вы невероятно красивая…И красота идет изнутри».