Золотистые «рожки» и полосатая пижама: Наталья Водянова показала забавный домашний образ
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На снимке Водянова позирует, сидя в мягком кресле с чашкой кофе. На ней – свободная шелковая пижама в контрастную черно-белую полоску. Образ дополнен забавным обручем в виде оленьих рожек.
«Дорогой Дедушка Мороз, а можно пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела» – прокомментировала публикацию многодетная мама. Пользователи оценили домашний look Водяновой: «Пижама – класс!», «Какая вы чудесная», «До чего же вы, Наталья, хорошая! И внутри, и снаружи», «Какой чудесный грациозный олень», «Вы невероятно красивая…И красота идет изнутри».
Но некоторые фолловеры сделали акцент на расцветке пижамы, вспомнив недавний скандал с испанским брендом Loewe. Он разгорелся из-за полосатого костюма из капсульной коллекции, стоимостью 117 500 рублей. В Сети активно обсуждали сходство наряда с робами заключенных в концлагере в годы Второй мировой войны. После этого бренд снял модель с продажи и принес свои извинения публично.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!