49-летняя певица предстала в очень странном образе

На днях папарацци застали Селин Дион, прогуливавшуюся по улицам Парижа. Снимки звезды тут же разлетелись по Сети, а ее необычный наряд подвергся жесткой критике. Дело в том, что Селин была одета в длинный кожаный плащ, мужскую футболку с хищным принтом, а дополнили весь этот «дикий» образ замшевые ботфорты, больше похожие на штаны и черная кепка.

После того, как фото облетели весь Интернет защитники животных из организации PETA не на шутку взбунтовались, ведь плащ певицы сшит из настоящей змеиной кожи. Стоимость его, к слову, составляет порядка 23 тысяч долларов, что в перерасчете на рубли - один миллион.

Не остались в стороне и поклонники Дион, которые в пух и прах раскритиковали этот странный образ и порекомендовали ей нанять нового стилиста, отметив, что в последенее время наряды звезды были очень неудачными.