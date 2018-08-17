Журнал Vogue отказался работать с слишком молодыми моделями

В последнее время мир моды заметно «помолодел». Засилие моделей-подростков в модном бизнесе по вкусу не всем, но дизайнерам так удобнее и выгоднее. Подростковые тела отлично подходят для демонстрации нарядов, в особенности haute couture, юную модель со стандартными формами несложно заменить на такую же в случае форс-мажора.

Штаб-квартира Vogue решила выразить свое несогласие с текущей ситуацией. Отныне самый влиятельный журнал перестанет сотрудничать с моделями младше 18 лет. Свое решение руководство объяснило в открытом письме.

«Мы не можем изменить прошлое, но нам вполне по силам приблизить лучшее будущее», — подчеркивают авторы манифеста, поясняя, что ситуация, сложившаяся в мире моды, вредит современным подросткам.

Это — не первый шаг в борьбе с стандартизацией модельного мира. Не так давно на обложку Vogue впервые попала девушка в хиджабе.