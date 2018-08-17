logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Журнал Vogue отказался работать с слишком молодыми моделями

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 16
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Чтобы попасть на страницы Vogue, моделям теперь нужно дождаться 18-летия.

В последнее время мир моды заметно «помолодел». Засилие моделей-подростков в модном бизнесе по вкусу не всем, но дизайнерам так удобнее и выгоднее. Подростковые тела отлично подходят для демонстрации нарядов, в особенности haute couture, юную модель со стандартными формами несложно заменить на такую же в случае форс-мажора.

Штаб-квартира Vogue решила выразить свое несогласие с текущей ситуацией. Отныне самый влиятельный журнал перестанет сотрудничать с моделями младше 18 лет. Свое решение руководство объяснило в открытом письме.

«Мы не можем изменить прошлое, но нам вполне по силам приблизить лучшее будущее», — подчеркивают авторы манифеста, поясняя, что ситуация, сложившаяся в мире моды, вредит современным подросткам.

Это — не первый шаг в борьбе с стандартизацией модельного мира. Не так давно на обложку Vogue впервые попала девушка в хиджабе.

В ближайшее время на обложках Vogue мы снова будем видеть опытных моделей, под которых будут вынуждены подстраиваться ищущие легких путей дизайнеры.

Согласны с решением?

Фото: vogue

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
Земфира впервые откровенно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна
Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей