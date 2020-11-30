Женщина тратит в год более миллиона рублей на гардероб собаки-спасателя

«У меня есть для нее личный дизайнер, и я стараюсь, чтобы Пресли никогда не видели в одном и том же наряде дважды. Мы отдаем ношеную одежду менее удачливым собакам, - признается американка. – Я потратила на ее гардероб большие деньги, поскольку мы летаем по всей стране, где она участвует в соревнованиях собак».

Пресли всегда узнают во время прогулок, и у нее даже есть собственный Instagram. «Она самая милая собака, и ей нравится носить все наряды, которые я выбираю для нее. Пресли живет для этого - она вскакивает на стул, когда видит, что я вытаскиваю одежду. Я работаю в сфере недвижимости, и она всегда со мной в дороге, одетая в разные наряды, которые я для нее шью», - добавила Шелтон. По словам хозяйки, особенно нравятся ее пушистой собаке очки.