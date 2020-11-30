Женщина тратит в год более миллиона рублей на гардероб собаки-спасателя
Фото: Facebook/Rebecca Shelton
Смесь чихуахуа живет роскошной жизнью во Флориде: ей делают маникюр, шьют одежду у персональных дизайнеров. Собака - частый гость местных пляжей, она редко бывает «голой», вместо этого ее можно увидеть в интересных нарядах и украшениях.
«Она мне как ребенок - я отношусь к ней как к своей дочери. Я получила Пресли в наследство после смерти моей мамы, - говорит хозяйка питомца. - Пресли теперь действительно избалованная принцесса - ее воротники украшены стразами и блестят».
Фото: Facebook/Rebecca Shelton
Как призналась хозяйка, у ее питомца около 150 платьев, а также множество футболок и пачек, ее причудливые наряды «стали частью личности».
«У меня есть для нее личный дизайнер, и я стараюсь, чтобы Пресли никогда не видели в одном и том же наряде дважды. Мы отдаем ношеную одежду менее удачливым собакам, - признается американка. – Я потратила на ее гардероб большие деньги, поскольку мы летаем по всей стране, где она участвует в соревнованиях собак».
Пресли всегда узнают во время прогулок, и у нее даже есть собственный Instagram. «Она самая милая собака, и ей нравится носить все наряды, которые я выбираю для нее. Пресли живет для этого - она вскакивает на стул, когда видит, что я вытаскиваю одежду. Я работаю в сфере недвижимости, и она всегда со мной в дороге, одетая в разные наряды, которые я для нее шью», - добавила Шелтон. По словам хозяйки, особенно нравятся ее пушистой собаке очки.
Фото: Facebook/Rebecca Shelton
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!