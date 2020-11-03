Женщина соорудила эффектную шляпку из дешевой салфетки

Именно столько стоила обыкновенная черная салфетка-плейсмат, которая продается в любом магазине товаров для дома. По подсчетам Луизы шляпка для скачек обошлась бы ей около $50 (примерно 4000 рублей — прим. ред.), что слишком дорого для аксессуара на один раз. Поэтому она решила подключить фантазию и рукоделие.