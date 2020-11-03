Женщина соорудила эффектную шляпку из дешевой салфетки
Именно столько стоила обыкновенная черная салфетка-плейсмат, которая продается в любом магазине товаров для дома. По подсчетам Луизы шляпка для скачек обошлась бы ей около $50 (примерно 4000 рублей — прим. ред.), что слишком дорого для аксессуара на один раз. Поэтому она решила подключить фантазию и рукоделие.
Фото: Facebook.com / Ryde District Mums
Для создания элегантного головного убора женщина использовала перья, дешевые заколки для волос, прищепки, тюль и самое затратное — клей для текстиля за 800 рублей. Daily Mail подчеркивает, что общая стоимость аксессуара не превысила $16 (1257 рублей — прим. ред.). Своим изобретением Луиза поделилась в одном из сообществ Facebook, где произвела настоящий фурор. «Мастерица на все руки!», «Отличная работа», «Выглядит потрясающе», «Очень круто и креативно!» — восхищаются пользователи.
Фото: Facebook.com / Ryde District Mums / Depositphotos
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