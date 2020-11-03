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Женщина соорудила эффектную шляпку из дешевой салфетки

В честь традиционных ноябрьских скачек в Мельбурне Луиза из Сиднея соорудила эффектную шляпку-фасинатор из подручных и крайне бюджетных материалов. Ежегодно светские дамы спускают сотни, а порой и тысячи долларов на покупку аксессуаров для посещения ипподрома, а наша героиня потратила всего 140 рублей.

Именно столько стоила обыкновенная черная салфетка-плейсмат, которая продается в любом магазине товаров для дома. По подсчетам Луизы шляпка для скачек обошлась бы ей около $50 (примерно 4000 рублей — прим. ред.), что слишком дорого для аксессуара на один раз. Поэтому она решила подключить фантазию и рукоделие.

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Луиза из Сиднея сделала стильную шляпку из дешевой кухонной салфетки

Фото: Facebook.com / Ryde District Mums

Для создания элегантного головного убора женщина использовала перья, дешевые заколки для волос, прищепки, тюль и самое затратное — клей для текстиля за 800 рублей. Daily Mail подчеркивает, что общая стоимость аксессуара не превысила $16 (1257 рублей — прим. ред.). Своим изобретением Луиза поделилась в одном из сообществ Facebook, где произвела настоящий фурор. «Мастерица на все руки!», «Отличная работа», «Выглядит потрясающе», «Очень круто и креативно!» — восхищаются пользователи.

Фото: Facebook.com / Ryde District Mums / Depositphotos

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