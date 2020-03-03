Женщина решила прийти на свадьбу сына в облегающем белом платье и ненароком обидела невесту

Однако подписчики группы не разделили возмущения девушки, заявив, что ее претензии не очень обоснованы: «Ну не знаю, мне было бы не все равно, если бы платье, которое хотела надеть ваша свекровь, было белое или напоминало свадебное. К этому наряду это не относится», «Что касается мам жениха, все могло быть намного хуже. Это платье симпатичное, но его никогда не примут за свадебное», «Мне кажется, этот наряд уродливый, но кроме этого в чем проблема? Платье же не белое, а кремовое», – это лишь немногие из недоуменных сообщений. Правда нашлись и те, кто поддержал невесту и утверждал, что такое платье будет неуместно на свадебной церемонии, особенно если ты – мама жениха. Многие посоветовали девушке не держать негативные эмоции в себе и дипломатично поговорить с будущим членом своей семьи, особенно если она столь сильно переживает по этому поводу.

Фото: vostock-photo, facebook

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