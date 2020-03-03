Женщина решила прийти на свадьбу сына в облегающем белом платье и ненароком обидела невесту
Девушка, пожелавшая остаться анонимной, настолько разозлилась на будущую свекровь за то, что та решила выбрать для праздничной церемонии облегающее платье цвета слоновой кости, украшенное белым кружевом, что поделилась этой историей в популярном закрытом сообществе на Facebook That’s It, I’m Wedding Shaming, подкрепив ее фотодоказательством. Этим сообщением заинтересовался британский онлайн-портал The Sun.
На выложенном в соцсеть снимке изображено платье без рукавов и с кружевными вставками, а под ним девушка написала: «Смотрите! Моя будущая свекровь прислала мне это фото платья, которое она рассматривает в качестве наряда на нашу с ее сыном свадьбу. Мне оно не нравится, и, честно говоря, я немного обиделась, когда увидела его. Идеи?»
Однако подписчики группы не разделили возмущения девушки, заявив, что ее претензии не очень обоснованы: «Ну не знаю, мне было бы не все равно, если бы платье, которое хотела надеть ваша свекровь, было белое или напоминало свадебное. К этому наряду это не относится», «Что касается мам жениха, все могло быть намного хуже. Это платье симпатичное, но его никогда не примут за свадебное», «Мне кажется, этот наряд уродливый, но кроме этого в чем проблема? Платье же не белое, а кремовое», – это лишь немногие из недоуменных сообщений. Правда нашлись и те, кто поддержал невесту и утверждал, что такое платье будет неуместно на свадебной церемонии, особенно если ты – мама жениха. Многие посоветовали девушке не держать негативные эмоции в себе и дипломатично поговорить с будущим членом своей семьи, особенно если она столь сильно переживает по этому поводу.
Фото: vostock-photo, facebook
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