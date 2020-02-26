Женщина потеряла обручальное кольцо за £4000 (около 340 000 рублей) и была крайне недовольна, когда супруг вручил ей на замену подарок за £230 (около 19 500 рублей), сообщает The Sun. Фото девушка опубликовала в одном из сообществ на Facebook, показав кольцо с крупным драгоценным камнем на своей руке. «Рассказываю вкратце: я потеряла свое обручальное кольцо пару месяцев назад. Оно стоило около £4000. На другой день муж вернулся домой и подарил мне это кольцо с крохотным сапфиром за £230. Оно мне не нравится, но я не хочу говорить ему об этом. Я должна перестать себя вести, как неблагодарное существо. Он прекрасный муж, и этот подарок был от всего сердца. Но, возможно, мне стоит сказать, что я хотела такое же, как и было, или немного больше?» – заявила она. Пользователи не разделили эмоций девушки. «Молчи и радуйся тому, что твой супруг думает о тебе», «Как вообще можно выбирать – быть отвратительной или благодарной за то, что твой муж так заботлив?», «Мне кажется, что она нарочно потеряла то кольцо, чтобы получить что-то более крупное и дорогое» – пишут в комментариях. Фото: Vostock-photo, RedditПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!