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Женщина похвасталась ярким обручальным кольцом, но в Сети его раскритиковали за «постыдный дизайн»

Анонимная женщина разместила в Сети фотографию своего обручального кольца, украшенного разноцветными драгоценными камнями, но вместо поздравлений получила лишь насмешки.

Люди привыкли делиться радостными событиями из своей жизни онлайн, потому такое важное событие, как помолвка, обычно не проходит незамеченным. Молодая женщина разместила в социальной сети facebook фото кольца, которое жених подарил ей на помолвку, где его и заметили члены закрытой группы That’s It. I’m Ring Shaming, где обожают обсуждать дизайн украшений.

Администратор группы выложила снимок обручального кольца из желтого золота бриллиантами и маленькими рубинами и пригласила участников группы рассказать, что они думают о нем. «Оно действительно ужасное или все же нет? Мне кажется, это кольцо напрашивается, чтобы его опозорили», – гласил пост, предваряющий фотографию.

Фото: facebook

Снимок быстро стал вирусным и вызвал жаркую дискуссию в комментариях. Пользователи не сдерживались, практикуясь в остроумии. «Брррр! Это колечко вызывает у меня рвотный рефлекс», «Эти камни не выглядят настоящими. Это точно бриллианты?», «Это действительно ужасно, почему вы сомневаетесь?», «Ха, рвотные часы превратились в рвотные кольца, что тут скажешь, бизнес», «Кольцо – отстой, выглядит как пластиковый кусок мусора», «Сделайте себе одолжение, переплавьте его: соскребите золото, выбросьте рубины и на сдачу отправьтесь за бургером» – это лишь немногие из критических комментариев.

Тем не менее некоторые подписчики группы не были столь категоричны и сказали, что это не самое худшее кольцо из тех, что обсуждались на просторах Сети: «Это не самый плохой дизайн, но золото кажется потертым, будто кольцо уже носили», «Держу пари, что в жизни оно выглядит лучше, чем на картинке, но я не любитель желтого золота».

Фото: Pixabay, facebook

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