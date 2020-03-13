Женщина похвасталась ярким обручальным кольцом, но в Сети его раскритиковали за «постыдный дизайн»
Люди привыкли делиться радостными событиями из своей жизни онлайн, потому такое важное событие, как помолвка, обычно не проходит незамеченным. Молодая женщина разместила в социальной сети facebook фото кольца, которое жених подарил ей на помолвку, где его и заметили члены закрытой группы That’s It. I’m Ring Shaming, где обожают обсуждать дизайн украшений.
Администратор группы выложила снимок обручального кольца из желтого золота бриллиантами и маленькими рубинами и пригласила участников группы рассказать, что они думают о нем. «Оно действительно ужасное или все же нет? Мне кажется, это кольцо напрашивается, чтобы его опозорили», – гласил пост, предваряющий фотографию.
Фото: facebook
Снимок быстро стал вирусным и вызвал жаркую дискуссию в комментариях. Пользователи не сдерживались, практикуясь в остроумии. «Брррр! Это колечко вызывает у меня рвотный рефлекс», «Эти камни не выглядят настоящими. Это точно бриллианты?», «Это действительно ужасно, почему вы сомневаетесь?», «Ха, рвотные часы превратились в рвотные кольца, что тут скажешь, бизнес», «Кольцо – отстой, выглядит как пластиковый кусок мусора», «Сделайте себе одолжение, переплавьте его: соскребите золото, выбросьте рубины и на сдачу отправьтесь за бургером» – это лишь немногие из критических комментариев.
Тем не менее некоторые подписчики группы не были столь категоричны и сказали, что это не самое худшее кольцо из тех, что обсуждались на просторах Сети: «Это не самый плохой дизайн, но золото кажется потертым, будто кольцо уже носили», «Держу пари, что в жизни оно выглядит лучше, чем на картинке, но я не любитель желтого золота».
Фото: Pixabay, facebook
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