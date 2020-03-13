Женщина похвасталась ярким обручальным кольцом, но в Сети его раскритиковали за «постыдный дизайн»

Люди привыкли делиться радостными событиями из своей жизни онлайн, потому такое важное событие, как помолвка, обычно не проходит незамеченным. Молодая женщина разместила в социальной сети facebook фото кольца, которое жених подарил ей на помолвку, где его и заметили члены закрытой группы That’s It. I’m Ring Shaming, где обожают обсуждать дизайн украшений.

Администратор группы выложила снимок обручального кольца из желтого золота бриллиантами и маленькими рубинами и пригласила участников группы рассказать, что они думают о нем. «Оно действительно ужасное или все же нет? Мне кажется, это кольцо напрашивается, чтобы его опозорили», – гласил пост, предваряющий фотографию.