Женщина избавилась от шопоголизма необычным способом: «Теперь я отношусь к покупкам осознанно»

«В университете мои друзья называли меня Модой, потому что я всегда покупала новые вещи. По выходным я работала в книжном магазине и копила деньги на стильную одежду и обувь» – рассказывает Хума. В этот период шопинг превратился в зависимость и воспринимался ею как способ заполнить свое одиночество, сообщает The Guardian. «Я делала покупки онлайн во время обеденного перерыва и по пути домой. Я даже перестала чувствовать удовольствие, но продолжала их совершать» – вспоминает Куреши. Одного гардероба уже не хватало, пришлось заказать еще один, а затем вещи заполонили целую комнату.

Продолжалось шопинг-безумие до тех пор, пока женщина не повстречала своего жениха. Влюбившись, она перестала чувствовать себя одинокой, а когда пара стала жить вместе, места для лишней одежды не хватало. Хума решительно взялась за разбор гардероба и избавилась от 90% своих вещей, раздав вещи знакомым. «Я до сих пор люблю шопинг, но теперь отношусь к покупкам осознанно» – делится Куреши результатом избавления от многолетней зависимости.