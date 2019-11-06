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Женщина избавилась от шопоголизма необычным способом: «Теперь я отношусь к покупкам осознанно»

На протяжении долгих лет женщина не могла избавиться от шопоголизма. Пристрастие к покупкам стало результатом проблем из далекого детства и неуверенности в себе. Излечиться от зависимости помогла влюбленность.

Будучи подростком, Хума Куреши не могла носить открытые вещи по религиозным причинам. При первой же возможности, уезжая путешествовать с друзьями, надевала короткие топы, мини-юбки и летние платья. Тогда же она поняла, что одежда для нее – нечто большее.

«В университете мои друзья называли меня Модой, потому что я всегда покупала новые вещи. По выходным я работала в книжном магазине и копила деньги на стильную одежду и обувь» – рассказывает Хума. В этот период шопинг превратился в зависимость и воспринимался ею как способ заполнить свое одиночество, сообщает The Guardian. «Я делала покупки онлайн во время обеденного перерыва и по пути домой. Я даже перестала чувствовать удовольствие, но продолжала их совершать» – вспоминает Куреши. Одного гардероба уже не хватало, пришлось заказать еще один, а затем вещи заполонили целую комнату.

Продолжалось шопинг-безумие до тех пор, пока женщина не повстречала своего жениха. Влюбившись, она перестала чувствовать себя одинокой, а когда пара стала жить вместе, места для лишней одежды не хватало. Хума решительно взялась за разбор гардероба и избавилась от 90% своих вещей, раздав вещи знакомым. «Я до сих пор люблю шопинг, но теперь отношусь к покупкам осознанно» – делится Куреши результатом избавления от многолетней зависимости.

Фото: Vostock-photo

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