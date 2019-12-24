«Женщина-огонь»: 50-летняя Марина Газманова примерила смелое платье-мини и высокие шпильки
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Газманова перевоплотилась в дерзкую королеву вечеринки, добавив в свой look максимум блеска. На одном из последних фото в Instagram она позирует в экстремально коротком платье, которое сместило фокус на аппетитные формы и золотистый загар. Мини с круглым вырезом и рукавом 3/4 расшито мерцающими пайетками насыщенного зеленого цвета. К нему подобраны классические черные лодочки из лакированной кожи на каблуках головокружительной высоты. Финальный штрих – акцентные серьги, играющие бликами со вспышками камеры.
Неожиданный образ Газмановой пришелся поклонникам явно по вкусу. «Вам очень идет этот образ! Восхитительно!», «Очень красивое платье», «Ну какая потрясающая фигура у вас!», «Вы очень красивая женщина», «У вас ноги бесподобные», «Женщина-сказка, вдохновитель на все времена», «Вы женщина-огонь!», «Красотка, лет 30 дашь, не больше» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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