Женщина-кошка: Ирина Шейк в облегающем комбинезоне прошлась по подиуму в необычной компании
После рождения дочери Леи де Сьен весной 2017 года Ирина Шейк нечасто балует поклонников выходами на подиум, однако, модель не смогла пропустить Неделю моды в Нью-Йорке, стартовавшую несколько дней назад.
Накануне Ирина приняла участие в показе Philipp Plein, продемонстрировав стройную фигуру в черном облегающем комбинезоне с кожаными вставками. Необычную компанию красотке составил… робот-трансформер.
Кроме того, модель восхитила поклонников выходом в рамках показа Bottega Veneta. Ирина вышла на подиум в желто-горчичном бархатном платье с высоким разрезом и глубоким декольте.
Напомним, некоторое время назад СМИ сообщили о том, что Ирина Шейк и ее гражданский супруг Брэдли Купер были замечены в центре планирования семьи. Поклонники поспешили поздравить пару с грядущим пополнением, однако, эффектные выходы модели в рамках недели моды красноречиво опровергли появившиеся слухи об «интересном положении» красавицы.
Фото: instagram, eastnews, gettyimages