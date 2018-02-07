32-летняя модель вновь вернулась на подиум.

После рождения дочери Леи де Сьен весной 2017 года Ирина Шейк нечасто балует поклонников выходами на подиум, однако, модель не смогла пропустить Неделю моды в Нью-Йорке, стартовавшую несколько дней назад.

Накануне Ирина приняла участие в показе Philipp Plein, продемонстрировав стройную фигуру в черном облегающем комбинезоне с кожаными вставками. Необычную компанию красотке составил… робот-трансформер.