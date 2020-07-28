Жених-скряга запретил невесте покупать свадебное платье и заставил ее выйти замуж в дешевом костюме

Девушка поделилась, что их брак распался, потому что ее отец — ужасный скряга, который не заботился о матери, попрекал за лишние траты и берег каждую копейку. Во время подготовки к свадьбе, жених четко следил за бюджетом, сокращая все возможные статьи расхода. «Он заставил ее нарядиться в дешевый брючный костюм, потому что считал, что свадебное платье — дорогая и совершенно бесполезная покупка. Он испортил важный и счастливый момент жизни, чтобы сэкономить деньги! Сейчас моя мама сожалеет, что все так получилось» — комментирует девушка.

Пользователи Сети активно обсуждали непростую, хоть и типичную для многих жизненную ситуацию. «Надеюсь, она найдет того, кого денежный вопрос не будет так волновать», «С моей мамой было то же самое!», «Вот же скряга! Если он так хотел сэкономить, то мог хотя бы предложить купить в магазине секонд-хенд или взять напрокат» — писали в комментариях. В ходе дискуссии девушка рассказала, что жизнь ее мамы наладилась, и сейчас у нее есть бойфренд, который любит ее.