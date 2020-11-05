Жених подарил невесте на помолвку краденное кольцо
Первое, что возмутило невесту — неправильно подобранный размер кольца: оно сдавливало палец. Да и предложение руки и сердца было не самым романтичным. В тот важный момент ее бойфренд собирался спать и стоял перед ней в одних трусах. «Я посмотрела на него шокированным взглядом и спросила, не шутит ли он» — цитирует историю героини The Sun.
Она приняла предложение в надежде на красивое помолвочное кольцо, но реальность не оправдала ожидания. Вместо белого золота — серебро, да и совершенно не тот размер, хотя бойфренд прекрасно знал точный. Невеста пошла в ювелирный салон, чтобы расширить его, но узнала неприятную новость. Оказалось, что три центральных бриллианта ненастоящие.
Возмущенная девушка ждала, что возлюбленный объяснит ей ситуацию, но вновь раскрывшиеся подробности злополучного кольца повергли ее в шок. Парень признался, что украл его в благотворительном магазине, в котором работал. На этом их история любви закончилась, свадьба не состоялась.
Фото: Unsplash / Andre Jackson
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