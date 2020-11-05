Жених подарил невесте на помолвку краденное кольцо

Первое, что возмутило невесту — неправильно подобранный размер кольца: оно сдавливало палец. Да и предложение руки и сердца было не самым романтичным. В тот важный момент ее бойфренд собирался спать и стоял перед ней в одних трусах. «Я посмотрела на него шокированным взглядом и спросила, не шутит ли он» — цитирует историю героини The Sun.

Она приняла предложение в надежде на красивое помолвочное кольцо, но реальность не оправдала ожидания. Вместо белого золота — серебро, да и совершенно не тот размер, хотя бойфренд прекрасно знал точный. Невеста пошла в ювелирный салон, чтобы расширить его, но узнала неприятную новость. Оказалось, что три центральных бриллианта ненастоящие.