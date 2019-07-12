Желтый тотал-лук и черное белье: подписчики порекомендовали Водяновой поменять стилиста

37-летняя мать пятерых детей кружится в стильной двойке из юбки и блузки приглушенного лимонного цвета. Комплект лаконичный, но в то же время яркий: легкая летящая ткань, не скрывающая черное белье, единый оттенок ансамбля и крупные складки, которые играют в движении. Образ дополнен широким плетеным поясом в оттенке капучино и босоножками в тон. Но главная деталь – роскошное колье от Chaumet, парижского ювелирного дома с историей длиною в несколько столетий.
«5 детей? Не верю! Так сохранить фигуру после пяти родов невозможно!», «Красавица! Дюймовочка!» – пишут в комментариях.
Наталья Водянова сохраняет женственный образ как в повседневных выходах, так и на пляже. Недавно модель поделилась фото в молочно-белом купальнике с рюшами, который выбрала для уикенда в Испании.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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