Желтый тотал-лук и черное белье: подписчики порекомендовали Водяновой поменять стилиста

37-летняя мать пятерых детей кружится в стильной двойке из юбки и блузки приглушенного лимонного цвета. Комплект лаконичный, но в то же время яркий: легкая летящая ткань, не скрывающая черное белье, единый оттенок ансамбля и крупные складки, которые играют в движении. Образ дополнен широким плетеным поясом в оттенке капучино и босоножками в тон. Но главная деталь – роскошное колье от Chaumet, парижского ювелирного дома с историей длиною в несколько столетий.