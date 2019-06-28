«Желтый цвет ей к лицу»: в Сети обсуждают спортивный образ 70-летней Аллы Пугачевой

В последнее время, несмотря на солидный возраст, Алла Пугачева ставит смелые эксперименты со стилем. Какие-то нравятся публике, какие-то — нет, но это ничуть не смущает Примадонну.
«Немного солнца в холодной воде #франсуазасаган», — прокомментировала она свой очередной образ.
«Алла Борисовна, выглядите супер круто», «У Аллы ведь желтые розы любимые, значит и желтый цвет ей к лицу», «Ой, увидев вас, сразу расплываешься в улыбке», «Хороша! Огонь», «Потрясающе выглядите, плащик вам к лицу», «В 80-х Вы тоже любили плащи. Не меняетесь, все такая же привлекательная и кокетливая», «Любимая и неповторимая!!! Солнце — это вы», — обсуждают подписчики.
Стиль Аллы Пугачевой высоко оценивает и историк моды Александр Васильев. Недавно он приезжал в гости к Примадонне в замок, чтобы забрать 13 нарядов для своего музея.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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