«Желтый цвет ей к лицу»: в Сети обсуждают спортивный образ 70-летней Аллы Пугачевой

«Алла Борисовна, выглядите супер круто», «У Аллы ведь желтые розы любимые, значит и желтый цвет ей к лицу», «Ой, увидев вас, сразу расплываешься в улыбке», «Хороша! Огонь», «Потрясающе выглядите, плащик вам к лицу», «В 80-х Вы тоже любили плащи. Не меняетесь, все такая же привлекательная и кокетливая», «Любимая и неповторимая!!! Солнце — это вы», — обсуждают подписчики.