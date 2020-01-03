Мать жениха шокировала гостей, появившись на церемонии бракосочетания в свадебном платье
Женщину раскритиковали в Сети за странный выбор наряда для свадьбы сына. На торжестве она решила составить конкуренцию невесте и занять ее место главной героини торжества. Пышнотелая дама появилась на церемонии в свадебном платье со шлейфом, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы и зону декольте. Наряд был дополнен белой шляпкой необычной формы.
Фото: Facebook/That's it i'm wedding shaming
Всем известно, что надевать белое на свадьбу — прерогатива невесты, но нередко пренебрегают этим правилом. «Это платье, конечно красивое, но только потом я увидел, что оно на матери жениха! Ужас, остановите ее!», «Ха-ха-ха, это самая странная мама жениха, которую я когда-либо видел! Серьезно!», «Видимо, она пыталась спугнуть жену своего сына необычным свадебным нарядом» — критиковали пользователи поступок женщины.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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