Мать жениха шокировала гостей, появившись на церемонии бракосочетания в свадебном платье

Всем известно, что надевать белое на свадьбу — прерогатива невесты, но нередко пренебрегают этим правилом. «Это платье, конечно красивое, но только потом я увидел, что оно на матери жениха! Ужас, остановите ее!», «Ха-ха-ха, это самая странная мама жениха, которую я когда-либо видел! Серьезно!», «Видимо, она пыталась спугнуть жену своего сына необычным свадебным нарядом» — критиковали пользователи поступок женщины.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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