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Затмила невесту: девушку вычеркнули из списка гостей, потому что она слишком привлекательна для роли подружки

Коварная невеста захотела блистать в белоснежном платье ярче всех и решила не делить роль главной героини торжества с кем-либо еще. Решение не заставило себя ждать — девушка избавилась от соперницы.

Странный поступок невесты вызвал бурное обсуждение в Сети после рассказа ее подруги на портале Reddit. Девушка сообщила, что они знают друг друга давно и еще со школы были близкими подругами: «Она даже была подружкой на моей свадьбе 5 лет назад. Мы виделись каждую неделю, наши дети любили играть вместе».

В день свадьбы автор поста увидела трех девушек в одинаковых платьях и спросила у друга, кто они. Оказалось, что невеста вычеркнула из списка претенденток на роль подружек самых привлекательных. Взамен, она пригласила своих коллег, с которыми она знакома всего несколько месяцев. Через пару недель подруги все же решили обсудить ситуацию, и невеста объяснила, что хотела, чтобы все внимание было сосредоточено на ней, и чтобы муж не смотрел на других девушек.

«Если ты выгнала кого-то со своей свадьбы из-за страха, что муж будет смотреть не в ту сторону, ты выбрала неправильного мужа», «Звучит так, будто бы ее муж в тебя влюблен», «На моей свадьбе я выглядела, как морж в бальном платье, а мои подружки были похожи на прекрасных королев. И я не переживала, потому что они — мои подруги. А это — не твоя подруга, оставь ее!» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo

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