«Зашить надо»: Темникова в рваных джинсах и рубашке с разрезами отправилась на прогулку по Шанхаю

«Гуляли весь день. Стерли ноги» – поделилась Темникова в своем Instagram. На фото звезда позирует в широких джинсах-клеш с крупными разрезами на бедрах. Их певица дополнила белой рубашкой с разрезами и локтях, ремнем из грубой черной кожи и массивными босоножками на высокой тракторной подошве.
Стильный образ в духе casual, в частности, рваный деним стал предметом шуток и критики в Сети. «У вас джинсы порвались», «Стерли ноги, что аж штаны порвали», «Нельзя носить рваные вещи – это плохая примета», «Девушка, у вас джинсы порвались. Или это турбовентиляция?» – пишут в комментариях. О других ярких образах Елены Темниковой читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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