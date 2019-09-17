«Зашить надо»: Темникова в рваных джинсах и рубашке с разрезами отправилась на прогулку по Шанхаю

Стильный образ в духе casual, в частности, рваный деним стал предметом шуток и критики в Сети. «У вас джинсы порвались», «Стерли ноги, что аж штаны порвали», «Нельзя носить рваные вещи – это плохая примета», «Девушка, у вас джинсы порвались. Или это турбовентиляция?» – пишут в комментариях. О других ярких образах Елены Темниковой читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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