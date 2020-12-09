Заразившаяся COVID-19 Рената Литвинова устроила дефиле в кислотном платье
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
«Право беспечно вертеться перед зеркалом и ни на кого не наезжать», — прокомментировала новую публикацию Литвинова. Звезда устроила дефиле в необычном look’e от друга и креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии. На ней — черное платье с асимметричным низом и «монументальными» плечами в духе восьмидесятых. Консервативный цвет разбавляет кислотный оттенок желтого и абстрактный принт. Дополнен образ ботильонами с гипертрофированными острыми мысами и на фигурных шпильках. Финальный штрих — темные солнцезащитные очки.
Как всегда экстравагантный аутфит Ренаты Литвиновой произвел фурор в Сети. «Красота неимоверная», «Вы необыкновенная! Платье шикарное и очки», «Платье — огонь, как и модель», «Рената, вам очень идет желтый в сочетании с черным», «Туфли превосходные!», «Божественна!», «Вы очень красивы, Рената», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
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