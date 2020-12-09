Заразившаяся COVID-19 Рената Литвинова устроила дефиле в кислотном платье

«Право беспечно вертеться перед зеркалом и ни на кого не наезжать», — прокомментировала новую публикацию Литвинова. Звезда устроила дефиле в необычном look’e от друга и креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии. На ней — черное платье с асимметричным низом и «монументальными» плечами в духе восьмидесятых. Консервативный цвет разбавляет кислотный оттенок желтого и абстрактный принт. Дополнен образ ботильонами с гипертрофированными острыми мысами и на фигурных шпильках. Финальный штрих — темные солнцезащитные очки.