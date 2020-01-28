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«Заправила платье в нижнее белье»: ультракороткий наряд невесты стал причиной критики в Сети

Внимание пользователей Сети привлекла необычная тематическая свадьба и, в особенности, наряды главных героев торжества. Модный эксперимент невесты стал причиной критики и насмешек.

«Он не выгляди так, будто бы уверен в своем выборе» — прокомментировал свой пост на портале Reddit.com анонимный автор. Жених одет в обычные повседневные джинсы, белую рубашку и странный комплект из жилетки с камуфляжным принтом и галстуком в тон. Его спутница выглядит не менее ярко. На ней — ультракороткое платье с длинным шлейфом, которое, по всей видимости, просто заправлено спереди. Наряд из воздушной ткани с декором из блесток девушка дополнила грубыми ковбойскими сапогами и мерцающей диадемой.

Фото: Reddit.com

Пользователи не жалели насмешек в адрес этой свадьбы. «Она что заправила платье в трусы? Стесняюсь спросить», «Что?! Мне кажется или я вижу трусы невесты?», «Я даже не знаю, проблема ли в парне или в том, что первые ряды увидят ее нижнее белье?», «Взрывная свадьба», «Ковбои бы не оценили этот стиль. Если хочешь добавить вестерн в свою свадьбу», «Странный выбор наряда для бракосочетания» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Reddit.com

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