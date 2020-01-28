«Заправила платье в нижнее белье»: ультракороткий наряд невесты стал причиной критики в Сети

Пользователи не жалели насмешек в адрес этой свадьбы. «Она что заправила платье в трусы? Стесняюсь спросить», «Что?! Мне кажется или я вижу трусы невесты?», «Я даже не знаю, проблема ли в парне или в том, что первые ряды увидят ее нижнее белье?», «Взрывная свадьба», «Ковбои бы не оценили этот стиль. Если хочешь добавить вестерн в свою свадьбу», «Странный выбор наряда для бракосочетания» — пишут в комментариях.