Заметно постройневшая Стриженова показала яркий образ с пальто цвета лайма

Без комплиментов телеведущая не осталась. «Катя, сегодня вы — весна!», «Красивое пальто», «Вы даже в маске красавица!», «Про таких женщин в народе говорят: красивая по жизни» — пишут в комментариях. Свежие новости из жизни Екатерины Стриженовой ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram

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