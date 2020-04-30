Заметно постройневшая Стриженова показала яркий образ с пальто цвета лайма
Фото: Instagram
Стриженова показала эффектный весенний аутфит в своем Instagram. На ней — свободный трикотажный костюм василькового цвета, зарифмованный с прямым пальто в оттенке лайма. Ярким дополнением стала сумка цвета морской волны и очки в созвучной ей оправе. Финальные штрихи — самые актуальные в нынешней ситуации аксессуары — ультрафиолетовая защитная маска и медицинские перчатки.
Без комплиментов телеведущая не осталась. «Катя, сегодня вы — весна!», «Красивое пальто», «Вы даже в маске красавица!», «Про таких женщин в народе говорят: красивая по жизни» — пишут в комментариях. Свежие новости из жизни Екатерины Стриженовой ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram
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