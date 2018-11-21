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«Закуталась, старушку напоминает»: в Сети не оценили элегантный образ Екатерины Стриженовой

Интернет-пользователи не оценили «бабушкин наряд» Екатерины Стриженовой.

Неувядающая красота Екатерины Стриженовой не оставляет подписчиков ее блога неравнодушными. Кто-то восхищается и делает комплименты звезде, а кто-то — замечает малейшие промахи и ищет недостатки во всем, что публикует знаменитость. Фото с официального мероприятия ожидаемо вызвало споры этих двух сторон.

«Положено начало замечательной традиции! Благодаря природному артистизму Ген Консула Италии Франческо Форте, Дантовские чтения стали великолепным моноспектаклем, при этом познавательная часть была на высоте! Прекрасно образованный дипломат, как опытный артист, вслед за Данте и Вергилием водил нас по кругам Ада. Великая поэзия — это то,что объединяет наши страны на культурном и человеческом уровне», — поделилась впечатлениями звезда.

«Как вы все статно выглядите!! Глаз радуется», «Катенька какая у Вас Сашей прекрасная пара. Счастья Вам до бриллиантовой свадьбы и многие лета еще», «Какая вы красивая и позитивная», «Екатерина, какие у вас красивые наряды! Каждый раз пускаю слюнки», — обсуждают поклонники.

«Интеллихенция...», «Екатерина, вы мне всегда нравились. Но эта ткань и цвет вас старят», «Зачем так фигуру прятать? Сразу как будтолет десять прибавилось», «Да уж, закуталась, старушку напоминает», — цитируют СМИ «критиков»: сама Екатерина решила не оставлять негативные комментарии на своей странице.

Фото: instagram

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