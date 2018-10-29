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Закрытие Недели моды в Москве: Ревва, Пельш, Шаляпин на подиуме, звездные гости — в первых рядах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Илья Шиян, Валдис Пельш и Владимир Сычев

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28 октября в Москве завершилась Неделя Моды, как всегда с аншлагами прошедшая в Гостином дворе. В последний день показов свои коллекции представили Илья Шиян и Артем Кривда.

Неделя моды в Москве подошла к концу. В последний день показы российских дизайнеров закрыл Илья Шиян, представивший свою новую коллекцию, вещи в которой, как и всегда, отличаются простотой кроя и универсальностью.

На этот раз дизайнер решил сделать ставку не только на свои актуальные творения, но и на внимание публики, которое привлекли знаменитости, вышедшие на подиум: шоумен Валдис Пельш, актер Владимир Сычев, резидент Comedy Club Александр Ревва и певец Прохор Шаляпин. Последнего стоит упомянуть отдельно — Прохор, облаченный в белоснежный костюм, вывел на подиум новую возлюбленную, экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цимбалюк-Романовскую, которая также примерила свадебное платье авторства Ильи Шияна.

В этот же вечер новую коллекцию в рамках коллаборации с брендом Black Star Wear представил и Артем Кривда. Он создал абсолютно «западную» коллекцию по мотивам ДНК самых громких и актуальных брендов современности: модели показали oversize худи с различными принтами, объемные жакеты, пальто, дождевики и платья-комбинации разных цветов и фактур.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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