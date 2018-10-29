Закрытие Недели моды в Москве: Ревва, Пельш, Шаляпин на подиуме, звездные гости — в первых рядах

На этот раз дизайнер решил сделать ставку не только на свои актуальные творения, но и на внимание публики, которое привлекли знаменитости, вышедшие на подиум: шоумен Валдис Пельш, актер Владимир Сычев, резидент Comedy Club Александр Ревва и певец Прохор Шаляпин. Последнего стоит упомянуть отдельно — Прохор, облаченный в белоснежный костюм, вывел на подиум новую возлюбленную, экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цимбалюк-Романовскую, которая также примерила свадебное платье авторства Ильи Шияна.