Закрытие Недели моды в Москве: Ревва, Пельш, Шаляпин на подиуме, звездные гости — в первых рядах

Неделя моды в Москве подошла к концу. В последний день показы российских дизайнеров закрыл Илья Шиян, представивший свою новую коллекцию, вещи в которой, как и всегда, отличаются простотой кроя и универсальностью.
На этот раз дизайнер решил сделать ставку не только на свои актуальные творения, но и на внимание публики, которое привлекли знаменитости, вышедшие на подиум: шоумен Валдис Пельш, актер Владимир Сычев, резидент Comedy Club Александр Ревва и певец Прохор Шаляпин. Последнего стоит упомянуть отдельно — Прохор, облаченный в белоснежный костюм, вывел на подиум новую возлюбленную, экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цимбалюк-Романовскую, которая также примерила свадебное платье авторства Ильи Шияна.
В этот же вечер новую коллекцию в рамках коллаборации с брендом Black Star Wear представил и Артем Кривда. Он создал абсолютно «западную» коллекцию по мотивам ДНК самых громких и актуальных брендов современности: модели показали oversize худи с различными принтами, объемные жакеты, пальто, дождевики и платья-комбинации разных цветов и фактур.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru