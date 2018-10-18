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Закрытие MBFW Russia: Ковальчук, Бледанс, Вовк и другие знаменитости на показах Миночкиной и Гуляева

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Эвелина Бледанс

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17 октября завершилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В финале, как обычно, звезды собрались на показ Игоря Гуляева, а также молодого дизайнера Яси Миночкиной.

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia подошла к концу. По традиции в последний день показы российских дизайнеров закрыл Игорь Гуляев, представивший свою новую коллекцию. На дефиле собралось множество звездных поклонников творчества дизайнера.

Странно, что среди них не было Аллы Борисовны Пугачевой — ее появление на показе этой весной произвело настоящий фурор. Но изысканными нарядами любовались и другие селебрити — среди них Анжелика Агурбаш, Эвелина Бледанс, Юлия Ковальчук, Олеся Судзиловская и другие.

Показ Yasya Minochkina получился не менее ярким. Звездой шоу стала финалистка 6 сезона «Холостяка» Виктория Короткова, представившая публике два нежных полупрозрачных вечерних платья.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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