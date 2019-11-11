«Загадочная девушка»: Вера Брежнева в образе из 50-х украсила страницы глянца

В свежем выпуске декабрьского Elle Брежнева предстала в принципиально новом амплуа. Винтажный образ звезде определенно к лицу. На фото певица позирует в пышном платье длины мини с «драматичными» рукавами Джульетты, четко очерченной линией талии и декором из воланов. Дополнили look колготки в горошек, широкополая шляпа, закрывающая лицо, и крупные серьги-кольца. «Ваши ассоциации?» – спросила Брежнева у фолловеров.