«Загадочная девушка»: Вера Брежнева в образе из 50-х украсила страницы глянца
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Фото: Instagram
В свежем выпуске декабрьского Elle Брежнева предстала в принципиально новом амплуа. Винтажный образ звезде определенно к лицу. На фото певица позирует в пышном платье длины мини с «драматичными» рукавами Джульетты, четко очерченной линией талии и декором из воланов. Дополнили look колготки в горошек, широкополая шляпа, закрывающая лицо, и крупные серьги-кольца. «Ваши ассоциации?» – спросила Брежнева у фолловеров.
Поклонники активно делились своими мыслями. «Как будто вы собрались рис собирать», «Загадочная девушка», «Шахматная черная королева», «Прекрасная Грация в черном», «Роскошно, элегантно! Радуете новыми образами!», «Идеальная геометрия», «Хрупкая статуэтка», «Какое красивое, утонченное и стильное фото. Родинка и точки на колготках, гармония и стиль во всем» – пишут в комментариях.
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Фото: Instagram
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