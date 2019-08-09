Мамина копия: Кейт Хадсон позирует с маленькой дочкой в одинаковых нарядах

На Хадсон – белое льняное платье с вышитыми растительным орнаментом. На Рони – его точная копия, но в миниатюрном формате. Нежные драпировки, рукава крылышки и свободный силуэт – всегда удачный выбор на лето. Кейт дополнила образ грубым ремнем из коричневой кожи, многоярусным ожерельем, серьгами до плеч и очками. Дымчато-серая каркасная сумка не цепочке органично вписалась в образ мамы. А вместо модного аксессуара в руках у дочки – мягкая игрушка.