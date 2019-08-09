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Мамина копия: Кейт Хадсон позирует с маленькой дочкой в одинаковых нарядах

Меньше года назад 40-летняя Кейт Хадсон обрела статус многодетной мамы. Третьим ребенком в семье стала очаровательная Рани Роуз, фото которой буквально захватили Instagram актрисы. На одном из последних мама и 10-месячная дочка запечатлены в одинаковых нарядах.

На Хадсон – белое льняное платье с вышитыми растительным орнаментом. На Рони – его точная копия, но в миниатюрном формате. Нежные драпировки, рукава крылышки и свободный силуэт – всегда удачный выбор на лето. Кейт дополнила образ грубым ремнем из коричневой кожи, многоярусным ожерельем, серьгами до плеч и очками. Дымчато-серая каркасная сумка не цепочке органично вписалась в образ мамы. А вместо модного аксессуара в руках у дочки – мягкая игрушка.

Фото: Instagram

Семейный тандем вызвал у подписчиков умиление. «Невозможно описать, насколько это мило!», «Мой любимый дуэт», «Мини-Кейт очень забавная» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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