«За хлебом!» Ольга Шелест показала гламурный образ с алой рубашкой и денимом
Фото: Instagram @olgashelest
«Привет! Мы за хлебом и вашими лайками!» — прокомментировала публикацию Шелест. Звезда позирует в расслабленном аутфите в лучших традициях пин-ап (стиль графики, популярный в США в XX веке — прим. ред.). Зарифмованы в один ансамбль простые, но яркие детали. В главной роли — джинсы-франкенштейны с высокой посадкой и необработанными низами, будто сшитые из двух разных пар. Сочетаются они с рубашкой алого цвета в клетку виши, кокетливо завязанную на талии. Дополнили образ удобные сандалии-слайды, темные солнцезащитные очки и один из главных аксессуаров лета — принтованный платок, украсивший повседневную прическу. Даже поводок для питомца подобран максимально стильный — в виде брутального каната цвета карамели.
Подписчики отметили не только яркий look Ольги, но и заметно похудевшую фигуру. «Голливуд просто!», «Потрясающая парочка! Поводок бомбический», «Выглядите сногсшибательно», «60-е врываются в моду», «Фееричная!», «Неприлично отлично выглядите», «Как вы похудели!» — не скупились на комментарии фолловеры.
Фото: Instagram @olgashelest
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