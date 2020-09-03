«За хлебом!» Ольга Шелест показала гламурный образ с алой рубашкой и денимом

Подписчики отметили не только яркий look Ольги, но и заметно похудевшую фигуру. «Голливуд просто!», «Потрясающая парочка! Поводок бомбический», «Выглядите сногсшибательно», «60-е врываются в моду», «Фееричная!», «Неприлично отлично выглядите», «Как вы похудели!» — не скупились на комментарии фолловеры.

Фото: Instagram @olgashelest

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