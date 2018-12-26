Ювелирные шедевры в Кремле: супруги Османн сняли красивое видео о ретроспективной выставке Bvlgari в Москве

Давние друзья ювелирного дома Наталья и Мурад Османн уже успели посетить ретроспективную экспозицию. Оказавшись там в часы, когда на выставке не было посетителей, пара, известная своей фотосерией #FollowMeTo, вдохновилась на собственную историю и рассказала о ней в формате видео.

Шепот легендарных украшений, загадочный Кремль и прекрасная Наталья — вдохновиться и проникнуться волшебной атмосферой выставки можно даже через ролик.