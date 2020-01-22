Юноша научился шить, чтобы подарить лучшей подруге платье мечты

Юноша предпочел не бросать слов на ветер и сразу приступил к решительным действиям, хотя ни разу даже не держал иголки с ниткой в руках. Постигать мастерство кройки и шитья он принялся по эскизу платья Золушки из мультфильма Disney. Пытаясь сделать наряд безупречным, он даже переделывал некоторые детали по несколько раз. В ночь перед выпускным платье было готово. Девушка была в восторге. В Twitter она написала: «Минута славы для этого парня, потому что он сделал для меня невероятное. Он сам сшил мое выпускное платье. Четко по эскизу. Я до сих пор потрясена! Счастлива, что у меня есть такой друг».