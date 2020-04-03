Юлия Высоцкая в рваных кюлотах показала, как оставаться элегантной в casual-образах
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Юлия Высоцкая преподала настоящий модный мастер-класс в своем Instagram. Актриса перешла от модной теории к практике и показала, как носить расслабленные casual-образы и оставаться элегантной.
В одной из последних публикаций Высоцкая позирует в лаконичной рубашке свободного силуэта в насыщенном оттенке Navy («Морской синий»). Ее актриса дополнила широкими черными джинсами-кюлотами с необработанными низами и хаотично свисающей бахромой. Завершением аутфита стали массивные кроссовки с полихромным принтом.
Фолловеры не жалели комплиментов. «Вы восхитительный каждым миллиметром, любым жестом, движением, умением, мастерством. Вы — женщина-мечта!», «Красавица», «Нравится мне эта дама», «Самая милая, самая лучшая», «Классные кеды!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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