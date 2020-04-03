Юлия Высоцкая в рваных кюлотах показала, как оставаться элегантной в casual-образах

В одной из последних публикаций Высоцкая позирует в лаконичной рубашке свободного силуэта в насыщенном оттенке Navy («Морской синий»). Ее актриса дополнила широкими черными джинсами-кюлотами с необработанными низами и хаотично свисающей бахромой. Завершением аутфита стали массивные кроссовки с полихромным принтом.