Юлия Высоцкая блеснула в романтичном образе с платьем цвета мела и шляпкой

Высоцкая кокетничает на камеру и делится отличным настроением с подписчиками. На ней — летнее платье длины мидакси с ажурными деталями, деркзим разрезом от бедра и широким поясом, напоминающим оби — деталь японского кимоно. Наряд цвета мела выгодно подчеркивает бронзовый загар актрисы, подаренный итальянским солнцем. Звезда совместила нежное платье со спортивными кедами, легкой плетеной шляпкой и вместительным шоппером из рафии. Завершили образ солнцезащитные очки-авиаторы — одна из моделей-фаворитов актрисы.

Поклонники осыпали Юлию комплиментами. «Прекрасная дива!», «Какое платье!», «Великолепна и восхитительна — как всегда супер!», «Вам идет этот образ», «Идут вам платья, очень! Одно лучше другого!», «Молода, свежа, красива», «Статуэтка!», «Красивая и жизнерадостная», «Юлия, вы прекрасны» — пишут в комментариях.