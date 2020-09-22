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Юлия Высоцкая блеснула в романтичном образе с платьем цвета мела и шляпкой

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Юлия Высоцкая

Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая проводит время в Венеции вместе с супругом и продолжает дразнить поклонников солнечными снимками в Instagram. На этот раз актриса блеснула на улицах острова Мурано в легком белоснежном платье и собрала не одну сотню комплиментов.

Высоцкая кокетничает на камеру и делится отличным настроением с подписчиками. На ней — летнее платье длины мидакси с ажурными деталями, деркзим разрезом от бедра и широким поясом, напоминающим оби — деталь японского кимоно. Наряд цвета мела выгодно подчеркивает бронзовый загар актрисы, подаренный итальянским солнцем. Звезда совместила нежное платье со спортивными кедами, легкой плетеной шляпкой и вместительным шоппером из рафии. Завершили образ солнцезащитные очки-авиаторы — одна из моделей-фаворитов актрисы.

Поклонники осыпали Юлию комплиментами. «Прекрасная дива!», «Какое платье!», «Великолепна и восхитительна — как всегда супер!», «Вам идет этот образ», «Идут вам платья, очень! Одно лучше другого!», «Молода, свежа, красива», «Статуэтка!», «Красивая и жизнерадостная», «Юлия, вы прекрасны» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial

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