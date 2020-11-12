Юлия Савичева в платье цвета изумруда произвела фурор в Сети

Савичева поделилась ярким фото, сделанным после выступления. Звезда позирует в лаконичном платье насыщенного изумрудного оттенка. Скромный верх, длина ниже колен, струящаяся ткань с глянцевыми переливами и акцент в виде широкого пояса на талии — детали, которые сделали образ максимально женственным и романтичным. Главные роли забрали на себя стройные ноги исполнительницы, подчеркнутые классическими бежевыми лодочками на высоких шпильках. «Перчинки» в образ добавил мейкап с кошачьими стрелками и акцентом в виде ультраяркой красной помады.