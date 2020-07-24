Юлия Проскурякова надела платье с кроссовками и собрала комплименты поклонников
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
Еще совсем недавно певица и актриса Юлия Проскурякова то и дело сталкивалась с критикой. Хейтеры обвиняли ее в том, что она носит однотипную скучную одежду, почти не использует декоративную косметику. Поклонники защищали молодую маму, хваля ее за естественность. Теперь, когда дочь подросла, артистка нашла ресурс на эксперименты со стилем. «Лето — это маленькая жизнь», — написала она под серией фотографий, на которых она запечатлена в платье и кроссовках.
«Красивая Юлия», «Настоящая нежная естественная», «Какая Вы хорошенькая! Особенно на последнем фото, как куколка», «Девочка Дюймовочка, самая красивая», «Это правда, девочка-цветочек», «Класс очень хороша, в этом платье», «Платье шикарное», «Платьишко огонь, особенно на вас», «Какое красивое платье и образ в целом», «Просто гармония с природой», «Милота», «Вам очень идет! Платье — стиль Арт-декор, потрясающее! Полное и общая гармония с обувью и главное, с Вашей фигурой», «Какой стильный образ», «Платье это маленькая жизнь», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram/@uliaveronika
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