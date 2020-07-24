Юлия Проскурякова надела платье с кроссовками и собрала комплименты поклонников

Еще совсем недавно певица и актриса Юлия Проскурякова то и дело сталкивалась с критикой. Хейтеры обвиняли ее в том, что она носит однотипную скучную одежду, почти не использует декоративную косметику. Поклонники защищали молодую маму, хваля ее за естественность. Теперь, когда дочь подросла, артистка нашла ресурс на эксперименты со стилем. «Лето — это маленькая жизнь», — написала она под серией фотографий, на которых она запечатлена в платье и кроссовках.