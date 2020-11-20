Юлия Меньшова показала осенний образ с клешами и ботильонами цвета фиников

Меньшова выстроила образ вокруг сочетания текстур. На ней — эффектные брюки-клеш, зарифмованные с базовой белой рубашкой. Воротник-стойка дополнен мерцающей акцентной брошью. Утеплить look помог фактурный трикотажный кардиган дымчато-серого цвета, а завершили образ и разбавили палитру офисных оттенков стильные ботильоны финикового цвета и мысом-каре. Звезда призналась, что 2020-й год, несмотря на все происходящее, выдался для нее продуктивным и наполненным новыми увлечениями. Ведущая рассказала, что увлеклась семейным просмотром танцевального шоу и привела в порядок дачу.

Подписчики активно делились своими успехами, но и не скупились на комплименты в адрес любимой актрисы: образ Юлии отметили многие. «Отлично подобранный образ!», «Ваш стиль мне очень нравится, Юлия», «На этой фотографии вы супер!», «Классная вы! Восторг!», «Вы — идеал!», «Какой лук у вас классный!», «Замечательная», «Какая же вы стильная и позитивная», — пишут в комментариях.