Юлия Меньшова блеснула в тренче цвета капучино и раскрыла свой секрет удачного шопинга
Фото: Instagram @juliavmenshova
Меньшова блеснула в лаконичном тренче свободного силуэта в нежном оттенке капучино. Акцент — на стройной талии звезды телеэкрана, подчеркнутой тонким поясом в тон. Главные роли забрали на себя броские серьги-шандельеры, которые эффектно обрамили объемную укладку. Макияж как всегда неброский, с легкими бронзовыми отливами. Актриса призналась, что ее страсть — бьюти-средства для губ: «Помады и блески я люблю разные. У меня их вагон и маленькая тележка».
Юлия рассказала, чем руководствуется, собираясь на шопинг. «Все вещи покупаю по принципу: понравилось — беру. И вообще не запоминаю, где и как. Тем более, что и наряды, и украшения частенько надолго задерживаются в моем шкафу и комоде. Есть долгожители, которым и по 10, и даже по 20 лет» — комментирует ведущая.
Поклонники были щедры на комплименты. «Замечательная фотография! Вы здесь очень на маму похожи», «Красивый плащ!», «Не устаю любоваться и восхищаться вами», «Красивая и элегантная Юлия», «Божественна!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @juliavmenshova
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