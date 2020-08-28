Юлия Меньшова блеснула в тренче цвета капучино и раскрыла свой секрет удачного шопинга

Поклонники были щедры на комплименты. «Замечательная фотография! Вы здесь очень на маму похожи», «Красивый плащ!», «Не устаю любоваться и восхищаться вами», «Красивая и элегантная Юлия», «Божественна!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @juliavmenshova

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