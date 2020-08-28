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Юлия Меньшова блеснула в тренче цвета капучино и раскрыла свой секрет удачного шопинга

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Юлия Меньшова

Фото: Instagram @juliavmenshova

Юлия Меньшова поделилась кадрами с одной из свих съемок, в которой примерила элегантный образ в теплых тонах. 51-летняя актриса и телеведущая раскрыла подписчикам свой секрет удачного шопинга и подчеркнула, что некоторые вещи носит десятилетиями.

Меньшова блеснула в лаконичном тренче свободного силуэта в нежном оттенке капучино. Акцент — на стройной талии звезды телеэкрана, подчеркнутой тонким поясом в тон. Главные роли забрали на себя броские серьги-шандельеры, которые эффектно обрамили объемную укладку. Макияж как всегда неброский, с легкими бронзовыми отливами. Актриса призналась, что ее страсть — бьюти-средства для губ: «Помады и блески я люблю разные. У меня их вагон и маленькая тележка».

Юлия Меньшова / Instagram @juliavmenshova

Юлия рассказала, чем руководствуется, собираясь на шопинг. «Все вещи покупаю по принципу: понравилось — беру. И вообще не запоминаю, где и как. Тем более, что и наряды, и украшения частенько надолго задерживаются в моем шкафу и комоде. Есть долгожители, которым и по 10, и даже по 20 лет» — комментирует ведущая.

Поклонники были щедры на комплименты. «Замечательная фотография! Вы здесь очень на маму похожи», «Красивый плащ!», «Не устаю любоваться и восхищаться вами», «Красивая и элегантная Юлия», «Божественна!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @juliavmenshova

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