Юлия Ковальчук в ажурном платье и на шпильках рассказала, как выглядеть женственно

Десятки восторженных комплиментов разбавили дискуссию на заданную тему. «Юля, вы очень красивая и нежная», «Какая вы нежная и женственная», «Красавица и умница!», «Вы восхитительны», «Красивая, осознанная девчушка», «Юля, вы чудесная девушка», «Очень идет вам это романтичное платье» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Юлии Ковальчук @juliakovalchuk

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