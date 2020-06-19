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Юлия Ковальчук в ажурном платье и на шпильках рассказала, как выглядеть женственно

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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук — яркий пример элегантного стиля, хоть звезда и не прочь применить oversize и многослойность в повседневной жизни. В своем Instagram 37-летняя певица опубликовала фото в эффектном образе и рассказала, как выглядеть женственно.

Ковальчук позирует в окружении природы. На ней — романтичное ажурное платье из легкой полупрозрачной ткани. Длинный рукав, длина мидакси и никакого декольте — фасон скромный и разительно отличается от тех, в которых некогда Юлия выступала в составе группы «Блестящие». В дополнение — кожаный пояс в тон наряда, которые подчеркнул талию артистки, и лаконичные босоножки на высоких шпильках.

Instagram Юлии Ковальчук / @juliakovalchuk

В тексте поста Ковальчук выразила свой взгляд на тему женственности и того, как прочувствовать ее. «Я за Женственность... за платья, нежно подчёркивающие тайные изгибы, за возможность быть слабой и быть За Мужем, за желание добиваться Нас, за возможность что-то не уметь и просить помощи, за хрупкость душевной конституции. Но при этом я точно знаю, что это не мешает нам, женщинам, оставаться сильными, гармоничными, целеустремленными и успешными. А еще только мамочки могут привить девочкам понимание женственности. Девочки, я за Девочек!» — делится звезда с фолловерами (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Десятки восторженных комплиментов разбавили дискуссию на заданную тему. «Юля, вы очень красивая и нежная», «Какая вы нежная и женственная», «Красавица и умница!», «Вы восхитительны», «Красивая, осознанная девчушка», «Юля, вы чудесная девушка», «Очень идет вам это романтичное платье» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Юлии Ковальчук @juliakovalchuk

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