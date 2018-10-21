logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юлия Ковальчук удивила неудачным нарядом на праздничном концерте Муз-ТВ

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Юлия Ковальчук

Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летняя Юлия Ковальчук выбрала странный образ для выступления на концерте телеканала Муз-ТВ.

Накануне вечером в Кремле отгремел концерт, посвященный 22-летию телеканала Муз-ТВ. Одной из приглашенных исполнительниц стала Юлия Ковальчук, но молодая мама, выйдя на красную дорожку, немало удивила фотографов и поклонников.

Юлия выбрала странный кружевной мини-комбинезон, больше похожий на сорочку. Звезда дополнила наряд широким кожаным поясом и ботфортами, но в целом look, по мнению большинства интернет-пользователей, получился крайне неудачным.

«Наряд красивый, а вот низ тяжеловат...», «Кто вас так одевает?», «Это же пижама. А спит она в сопогах наверное», «Прикольно пеньюар с сапогами носить))» — высказались фолловеры Юлии (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Впрочем, Ковальчук не обратила на эти негативные отзывы никакого внимания.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»