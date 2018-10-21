Юлия Ковальчук удивила неудачным нарядом на праздничном концерте Муз-ТВ

«Наряд красивый, а вот низ тяжеловат...», «Кто вас так одевает?», «Это же пижама. А спит она в сопогах наверное», «Прикольно пеньюар с сапогами носить))» — высказались фолловеры Юлии (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Впрочем, Ковальчук не обратила на эти негативные отзывы никакого внимания.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram