Юлия Ковальчук удивила неудачным нарядом на праздничном концерте Муз-ТВ

Накануне вечером в Кремле отгремел концерт, посвященный 22-летию телеканала Муз-ТВ. Одной из приглашенных исполнительниц стала Юлия Ковальчук, но молодая мама, выйдя на красную дорожку, немало удивила фотографов и поклонников.
Юлия выбрала странный кружевной мини-комбинезон, больше похожий на сорочку. Звезда дополнила наряд широким кожаным поясом и ботфортами, но в целом look, по мнению большинства интернет-пользователей, получился крайне неудачным.
«Наряд красивый, а вот низ тяжеловат...», «Кто вас так одевает?», «Это же пижама. А спит она в сопогах наверное», «Прикольно пеньюар с сапогами носить))» — высказались фолловеры Юлии (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Впрочем, Ковальчук не обратила на эти негативные отзывы никакого внимания.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram