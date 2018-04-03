Юлия Барановская представила новую коллекцию своей подруги Инны Жирковой

Инна Жиркова создала новую линейку платьев для своего модного бренда MiloMilo и пригласила на фотосессию давнюю подругу Юлию Барановскую. По мнению дизайнера, именно многодетная мама Юлия олицетворяет собой ярких, успешных и стильных девушек, которые ее вдохновляют.

Юлия и Инна позировали фотографу вместе, облачившись в яркие платья, большинство из которых — из блестящей ткани. Подруги выглядят роскошно!