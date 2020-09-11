Юдашкина и Вербицкая устроили битву соблазнительных брючных костюмов

Фолловеры не жалели комплиментов: «Мариночка, вы великолепны!», «Какая красивая и элегантная женщина», «Вы как всегда стройная и элегантная» — пишут в комментариях. Поклонники Ларисы Вербицкой также были щедры на теплые слова, подчеркивая, как молодо выглядит ведущая. А кому, на ваш взгляд, деловой стиль идет больше?