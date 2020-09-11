Юдашкина и Вербицкая устроили битву соблазнительных брючных костюмов
Фото: Instagram @marinayudashkina
Вербицкая похвасталась умением стильно носить образы в лучших традициях power dressing. На ней — главные мастхэвы базового гардероба — двойка с зауженными книзу и слегка укороченными брюками и двубортный блейзер длиной до середины бедра. Соединила тандем легкая молочно-белая блуза и классические оксфорды антрацитового цвета.
На театральную премьеру Марина Юдашкина отправилась с присущей ей элегантностью и изяществом. Светская львица надела костюм с прямыми брюками, которые сделали ноги визуально стройнее и длиннее, и жакете с короткими рукавами. Союз консервативного черного цвета скрепил кипенно-белый топ с V-образным вырезом, лаконичные лоферы без каблука и узнаваемая сумка от Hermès.
Фолловеры не жалели комплиментов: «Мариночка, вы великолепны!», «Какая красивая и элегантная женщина», «Вы как всегда стройная и элегантная» — пишут в комментариях. Поклонники Ларисы Вербицкой также были щедры на теплые слова, подчеркивая, как молодо выглядит ведущая. А кому, на ваш взгляд, деловой стиль идет больше?
Фото: Instagram @larisa_verbitskaya / @marinayudashkina
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