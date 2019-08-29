Юбка-миди и забавный принт: Ксения Бородина показала, как носить серый цвет чтобы не выглядеть скучно

Ксения Бородина продолжает делиться с фолловерами стильными аутфитами, умело миксуя элементы разных стилей, сезонные тренды и классику. На этот раз 36-летняя ведущая продемонстрировала, как выглядеть ярко даже в самой неприметной цветовой гамме.