Юбка-миди и забавный принт: Ксения Бородина показала, как носить серый цвет чтобы не выглядеть скучно

Бородина составила образ, взяв за основу дымчато-серый цвет и остромодный хаки. Плотная замшевая юбка-миди с металлической фурниторой сыграла отличную партию с лаконичной футболкой, слегка небрежно заправленной за пояс. Благодаря принту в духе fashion-иллюстрации традиционный милитари-оттенок хаки заиграл новыми красками. Look дополнили черные туфли на массивном каблуке и высокой платформе – цитирование эпохи восьмидесятых.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!