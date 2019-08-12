Ярко-желтое платье и шпильки: Шерзингер после расставания с Димитровым показала шикарный образ

Шерзингер не унывает: после расставания с бойфрендом, отношения с которым длились 4 года, она выглядит потрясающе и активно делится с фолловерами жизнерадостными снимками. На последних она позирует в приталенном платье насыщенно-желтого цвета. Элегантность подчеркнули детали: длина миди, асимметричный низ, вырез-лодочка. Яркий образ Шерзингер уравновесила босоножками в оттенке капучино.
Фото: Instagram
Солнечно-желтый цвет Николь явно к лицу, что отметили многие. «Вы выглядите как принцесса!», «Желтый вам очень идет! Впрочем, как и все остальные цвета», «Вы как принцесса из Disney», – восторгаются фолловеры.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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