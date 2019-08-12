Ярко-желтое платье и шпильки: Шерзингер после расставания с Димитровым показала шикарный образ

Шерзингер не унывает: после расставания с бойфрендом, отношения с которым длились 4 года, она выглядит потрясающе и активно делится с фолловерами жизнерадостными снимками. На последних она позирует в приталенном платье насыщенно-желтого цвета. Элегантность подчеркнули детали: длина миди, асимметричный низ, вырез-лодочка. Яркий образ Шерзингер уравновесила босоножками в оттенке капучино.