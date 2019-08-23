Конфетно-розовый блейзер и микротоп: Кортни Кардашьян продемонстрировала, как сочетать сезонные тренды

Стильным аккордом в образе стали белоснежные босоножки с квадратным носком – топ-трендом летнего сезона. Завершили аутфит детали: слегка небрежный пучок, мейкап с акцентом на глаза, яркий маникюр и педикюр, рифмующиеся друг с другом.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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