Конфетно-розовый блейзер и микротоп: Кортни Кардашьян продемонстрировала, как сочетать сезонные тренды

На старшей из семейства Кардашьян – расклешенные бежевые брюки в клетку. Их дополнил фаворит гардероба Кортни – черный микротоп, надетый под свободный блейзер конфетно-розового оттенка. Запоминаем модный лайфхак: крошечный бра в комбинации с высокой посадкой брюк смотрится максимально гармонично.
Стильным аккордом в образе стали белоснежные босоножки с квадратным носком – топ-трендом летнего сезона. Завершили аутфит детали: слегка небрежный пучок, мейкап с акцентом на глаза, яркий маникюр и педикюр, рифмующиеся друг с другом.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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