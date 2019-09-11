Яркий макияж, латекс и интригующее декольте: Екатерина Шпица восхитила фанатов дерзким образом

«Вау! Играешь работницу бурлеска?», «Фея крестная?», «Мэри Поппинс. Наши дни», «Персонаж явно не детский», «Стриптизерша на мальчишнике?», «Интердевочка», «Кэт из матрицы», «Госпожа какая то», «Комиссар(ша)», «Хороший полицейский», «Полиция нравов!)», «Арестуйте меня», «Почти Монро... которая Мерлин», «Очень необычный образ для Вас). Я Вас не узнала», «Катюша в этом образе очень похожа на певицу Сиси Кетч в молодости», — обсуждают в комментариях.