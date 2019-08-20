Яркий купальник и рубашка «бойфренда»: Елена Темникова продемонстрировала стильный пляжный образ

Фолловеры подчеркнули, что желтый цвет Елене к лицу, как и образ в целом. «Купальник классный и цвет яркий. А сама ты шикарная!», «Лена, вам очень идет желтый», «Невероятный закат и не менее невероятная Лена» – пишут в комментариях.