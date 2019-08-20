Яркий купальник и рубашка «бойфренда»: Елена Темникова продемонстрировала стильный пляжный образ

Одежда «с плеча» – один из приемов-фаворитов Темниковой в составлении модных аутфитов. Объемная белая рубашка с удлиненными рукавами и крупными накладными карманами и на этот раз стала главной деталью. Завязав ее на талии, певица дополнила лаконичный слитный купальник насыщенного желтого цвета. Завершением образа в духе средиземноморского шика стали темные солнцезащитные очи в оправе «кошачий глаз».
Фолловеры подчеркнули, что желтый цвет Елене к лицу, как и образ в целом. «Купальник классный и цвет яркий. А сама ты шикарная!», «Лена, вам очень идет желтый», «Невероятный закат и не менее невероятная Лена» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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