Яркие принты, платье-футляр и шпильки: Хайди Клум сменила имидж после свадьбы с молодым рокером

Хайди Клум передала привет из дождливого Токио, где проходят съемки её нового шоу Making The Cut (совместно с Тимом Ганном). Для свежего выпуска модель выбрала облегающее платье длины мидакси с разрезом сзади. Главный акцент образа переместился на принт с многоцветными этническими мотивами, напоминающими рисунки древних майя. Правда, в современной интерпретации Джереми Скотта, креативного директора бренда Moschino. Тотальное буйство красок Клум дополнила при помощи остроносых замшевых ботильонов в насыщенном красном цвете.