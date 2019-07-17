Яркие принты, платье-футляр и шпильки: Хайди Клум сменила имидж после свадьбы с молодым рокером

Хайди Клум передала привет из дождливого Токио, где проходят съемки её нового шоу Making The Cut (совместно с Тимом Ганном). Для свежего выпуска модель выбрала облегающее платье длины мидакси с разрезом сзади. Главный акцент образа переместился на принт с многоцветными этническими мотивами, напоминающими рисунки древних майя. Правда, в современной интерпретации Джереми Скотта, креативного директора бренда Moschino. Тотальное буйство красок Клум дополнила при помощи остроносых замшевых ботильонов в насыщенном красном цвете.
Образы Хайди экстравагантны, но всегда сбалансированы естественным макияжем, мягко подчеркивающем черты лица, и слегка небрежными распущенными локонами.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!