logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Яркие принты, платье-футляр и шпильки: Хайди Клум сменила имидж после свадьбы с молодым рокером

Счастливая улыбка не сходит с лица Хайди Клум: после тайной свадьбы с молодым рокером Томом Каулитцем 46-летняя супермодель не перестает удивлять яркими образами. Теперь облегающие платья, неоновые оттенки и всегда отличное настроение – верные спутники многодетной матери.

Хайди Клум передала привет из дождливого Токио, где проходят съемки её нового шоу Making The Cut (совместно с Тимом Ганном). Для свежего выпуска модель выбрала облегающее платье длины мидакси с разрезом сзади. Главный акцент образа переместился на принт с многоцветными этническими мотивами, напоминающими рисунки древних майя. Правда, в современной интерпретации Джереми Скотта, креативного директора бренда Moschino. Тотальное буйство красок Клум дополнила при помощи остроносых замшевых ботильонов в насыщенном красном цвете.

Источник видео: Instagram

Образы Хайди экстравагантны, но всегда сбалансированы естественным макияжем, мягко подчеркивающем черты лица, и слегка небрежными распущенными локонами.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!