Яркая фуксия и гиперобъем: Рената Литвинова в необычном платье поделилась первыми кадрами из новой съемки

Рената Литвинова позирует на фоне природных пейзажей в гиперобъемном платье-макси с контрастными черными бретелями. Длинный подол, открытая спина и лиф, декорированный бантом, дополнили неординарный образ. Завершением аутфита стала яркая губная помада и прическа в духе 40-х годов – крупные волнистые локоны, уложенные асимметрично.
Фото: Instagram
«Рената, какая же вы красавица невообразимая! Стильная, изящная, феерическая!», «Прекрасный летний образ, наконец-то не в черном!», «Рената, как всегда красиво, стильно…Нет слов» – комментируют подписчики.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram, Globallook
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