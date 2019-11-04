«Я укладываю дочерей спать одетыми»: молодая мама поделилась способом сэкономить время на утренних сборах

Женщина рассказала, что живет в плотном рабочем графике, а все свободное время старается уделять дочерям — Арабелле (3 года) и Руби (2 года). Лиза поделилась своим способом ускорить утренние сборы, подчеркивая, что ее дети обожают наряжаться и составлять для себя образы каждый день. «Во рабочие будни у меня нет лишнего времени, чтобы ждать, пока они натягивают носки» — признается молодая мама.

«Я укладываю детей спать одетыми, и это лучший совет, который я когда-либо получала. Когда они встают, я просто меняю им белье, помогаю надеть обувь и все — мы готовы выходить» — делится Лиза. Женщина нередко публикует свои лайфхаки в Instagram, рассказывая, как совмещать работу и уход за двумя маленькими детьми.

А вы бы воспользовались таким методом?